25 декабря 2016, 15:39Криминал В Кузнецке «накрыли» еще один нелегальный склад с алкоголем В Пензенской области реализация нелегального алкоголя - на особом контроле стражей порядка. По поручению губернатора Ивана Белозерцева в регионе с 5 декабря проводится месячник по борьбе с суррогатом. Массовые проверки начались после трагедия в Кузнецке. Когда в результате отравления метанолом погибли пять мужчин.

В декабре кузнецкие полицейские пресекли работу нелегального цеха, где в бутылки из-под элитного алкоголя разливали суррогат. Теперь же полицейские обнаружили склад, он располагался в одном из гаражных массивов. Правоохранители изъяли более 600 бутылок с признаками контрафакта, сообщает телеканал «Экспресс».

«При покупке водки обращайте внимание на акцизные марки и не приобретайте водку сомнительного происхождения, которая могла бы подвергнуть опасности здоровье ваше и ваших близких. Контрафакт сразу видно невооруженным взглядом: первое - отсутствие акцизной марки, второе - этикетка приклеена, видно, что у нее отсутствуют следы от клея, она приклеена хаотично, этикетка также располагается неровно», - отметил врио начальника полиции ОМВД России по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

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