В Кузнецке нуждающимся семьям помогли собрать детей в школу

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27 августа 2019, 19:12Образование
В городе Кузнецке Пензенской области продолжением традиционной благотворительной акции «Подарите детям радость» стало оказание адресной помощи наиболее нуждающимся семьям. Ранцы и школьные принадлежности, одежду и обувь получили 38 юных кузнечан.
Сотрудники кузнецкого центра соцзащиты персонально отбирали каждого из приглашенных в молодежный эстетический центр «Юность», - это семьи, которые особо нуждаются в помощи. Приобрести для них школьные наборы помогли неравнодушные горожане.
«Уверен, что вы оцените помощь, которую вам оказали неравнодушные люди. Будете радовать своих родителей и нас хорошими оценками и дисциплиной», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
«Желаю вам отличных оценок, чтобы вы понимали, что учеба - это главный труд и от него зависит ваша дальнейшая жизнь. Не обижайте родителей и помогайте им», - призвал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Кириллов.
Адресная помощь была оказана в рамках благотворительной акции «Подарите детям радость». Она прошла в Кузнецке в 14-й раз.
Для приглашенных силами педагогов и учащихся детской школы искусств был организован небольшой концерт. Всего в ходе двух этапов благотворительной акции «Подарите детям радость» материальная поддержка при подготовке к 1 сентября была оказана более чем 500 школьникам.
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