29 декабря 2017, 19:08Общество В Кузнецке наградили талантливых детей Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский встретился с лучшими представителями молодежи города. На новогодний прием пригласили тех, кто в 2017-ом достиг новых высот в творчестве и спорте.

В уходящем году мальчишки и девчонки из города Кузнецк достигли заметных успехов в творчестве, исследовательской деятельности, спорте и учебе. Имена некоторых стали известны далеко за пределами области.

Обращаясь к молодежи, Сергей Златогорский призвал ребят не останавливаться на достигнутом.

«У вас есть определенные таланты, которые позволяют добиваться больших высот в серьезных соревновательных условиях. Вместе с тем, это ко многому вас обязывает. Раз есть таланты, то их надо обязательно развивать и совершенствовать», - сказал Сергей Златогорский.



В 2017-м власти города намерены всячески поддерживать активную молодежь. Тем более на 2018 год многие строят грандиозные планы.

Все участники новогоднего приема удостоились наград главы администрации Кузнецка и главы города. По итогам года местные власти отметили 45 юношей и девушек.

Общество

просмотров 128

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: