В Кузнецке наградили талантливых детей

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29 декабря 2017, 19:08Общество
Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский встретился с лучшими представителями молодежи города. На новогодний прием пригласили тех, кто в 2017-ом достиг новых высот в творчестве и спорте.
В уходящем году мальчишки и девчонки из города Кузнецк достигли заметных успехов в творчестве, исследовательской деятельности, спорте и учебе. Имена некоторых стали известны далеко за пределами области.
Обращаясь к молодежи, Сергей Златогорский призвал ребят не останавливаться на достигнутом.
«У вас есть определенные таланты, которые позволяют добиваться больших высот в серьезных соревновательных условиях. Вместе с тем, это ко многому вас обязывает. Раз есть таланты, то их надо обязательно развивать и совершенствовать», - сказал Сергей Златогорский.
В 2017-м власти города намерены всячески поддерживать активную молодежь. Тем более на 2018 год многие строят грандиозные планы.
Все участники новогоднего приема удостоились наград главы администрации Кузнецка и главы города. По итогам года местные власти отметили 45 юношей и девушек.
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