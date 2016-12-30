30 декабря 2016, 20:27Общество В Кузнецке наградили талантливых детей «Надежда Кузнецка» - так называется церемония вручения премий и знаков признательности одаренным детям, перспективной и талантливой молодежи. В канун Нового года их пригласили в городскую администрацию для награждения.

Победители спортивных соревнований, научно-практических конференций, предметных олимпиад, различных конкурсов и фестивалей. Талантливой молодежи в Кузнецке немало. За ней будущее не только Пензенской области, но и всей страны.



«Раз у вас получается, раз сегодня вы - в этом зале, вас чествуют и награждают, то, наверное, у вас есть задатки, возможности, данные, чтобы шагать. Не останавливайтесь в своих успехах и достижениях. Стремитесь ввысь, пределов для совершенства нет», - обратился к собравшимся глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.



«Нас радует то, что вы образец для молодежи. Мы уверены в том, что настоящее и будущее оптимистично. Мы рады за вас», - сказал глава администрации г. Кузнецка Владимир Назаров.

В канун нового года в администрации Кузнецка наградили около 40 молодых талантов. Каждый из них добился выдающихся результатов в спорте, творчестве или учебе. Успех мальчишек и девчонок - заслуга, в том числе, их родителей и преподавателей.

Что касается городских властей, то их стратегия в работе с одаренной молодежью будет применяться и в 2017 году. Она заключается в создании условий для развития талантов. В частности, сохранится и будет развиваться сеть учреждений дополнительного образования.

Общество

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