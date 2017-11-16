16 ноября 2017, 19:42Общество В Кузнецке наградили работников сельского хозяйства В 2017 году основные результаты производственной деятельности сельхозпредприятий Кузнецкого района Пензенской области достигли рекордных значений. Никогда еще муниципальное образование не отчитывалось о столь высокой урожайности и валовом сборе зерновых культур. За высокий показатель в работе труженики сел получили заслуженные награды.

Механизаторы, доярки, ветеринарные врачи, водители, слесари и представители других профессий, работающие в сельскохозяйственной отрасли, собрались в администрации Кузнецкого района. Все эти люди своим тяжелым трудом обеспечили результаты, о которых еще несколько лет назад никто и не мечтал.

«Валовое производство зерна составило 30,5 тысяч тонн, а урожайность – 27 центнеров с гектара. Это на десять центнеров больше уровня 2016 года, а «валовка» в прошлом году была всего-навсего 18 тысяч 200 тонн», - объяснил начальник отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Кузнецкого района Петр Рязанов.

Показатели получились выше 2016 года у всех сельхозпредприятий Кузнецкого района. Достичь этого удалось, прежде всего, за счет трудолюбия, целеустремленности и настойчивости сельчан. Но решающим стал фактор профессионального подхода к делу, желание идти в ногу со временем.

«Губернатор - прав, все зависит от технологий. Его убежденность в этом как раз и привела к этим показателям. Огромное ему спасибо за это!» - сказал глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин.

Глава администрации отметил стремление руководителей сельхозпредприятий закупать современную технику, вводить новые земли в сельскохозяйственный оборот, развивать животноводство, привлекать инвестиции. Приглашенных тружеников наградили почетными грамотами министерства сельского хозяйства региона и главы администрации Кузнецкого района.

По окончании официальной части героев вечера ждал праздничный концерт.

Общество

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