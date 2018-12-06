В Кузнецке наградили победителей конкурса «От классики к современности»

«От классики к современности» (6+) - итоги конкурса с таким названием подвели в кузнецкой библиотеке семейного чтения. Лучшим знатокам литературы и краеведения вручили заслуженные награды.

Жизнь и творчество пензенских поэтов и писателей, история Кузнецка и его достопримечательностей. На вопросы литературно-краеведческой викторины по этим темам отвечали 160 человек, которые приняли участие в конкурсе «От классики к современности». Те, кто справился с заданиями лучше остальных, вышли во второй этап. Им предстояло написать сочинение о своем любимом месте в Кузнецке.

«Мне нравится гора Лысуха. Мы туда ездим кататься на велосипедах, лыжах и просто гуляем, очень люблю это место. Там можно подышать свежим воздухом, увидеть много разных животных, собирать грибы и ягоды», - рассказала победительница конкурса «От классики - к современности» Анастасия Иполлитова.

От претендентов на победу в самой старшей возрастной группе требовалось создать видеоролик.

«Моя работа называется «Творчество Лермонтова в моей жизни». Трудился над ней много времени, обдумывал каждый шаг», - сказал победитель конкурса «От классики к современности» Владислав Тонурков.

Как отметили члены жюри, школьники и учащиеся средних специальных учебных заведений продемонстрировали хорошие знания.

«Число таких конкурсов растет год от года, мы этому очень рад, и особенному тому, что в них участвуют все больше детей и студентов», - отметила заведующая центральной городской библиотекой им. Радищева Лидия Кулахмедова.

Тем временем в библиотеке семейного чтения стартовал очередной, пятый по счету, благотворительный творческий конкурс «Рождественское чудо» (6+).

«На нем можно поделиться не только секретами своего творчества, но и подарить частичку душевного тепла детям, которые находятся в непростой жизненной ситуации. Ведь конкурсные работы будут выставлены на благотворительной выставке-продаже», - рассказала организатор конкурса «Рождественское чудо» Наталья Макаричева.

Работы будут приниматься в библиотеке семейного чтения до конца декабря.