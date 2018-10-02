В Кузнецке начался отопительный сезон

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02 октября 2018, 19:43Общество
Постановление о начале отопительного сезона в Кузнецке Пензенской области подписал глава администрации города Сергей Златогорский. Однако в первые дни батареи станут горячими лишь в некоторых районах города. Пуск тепла и связанные с этим проблемы обсудили на заседании коллегии городской администрации.
Отопительный сезон в Кузнецке начался раньше запланированной даты. Первыми тепло начали получать детские сады, учреждения здравоохранения, а также жители, чьи дома обслуживает муниципальное предприятие «Гортеплосеть».
«Достигнута договоренность с МУП «Гортеплосеть» и сегодня мы будем производить пуск тепла в городок откормсовхоза и в район бывшего кирпичного завода», - рассказал директор ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление» Игорь Ковалев.
Остальные потребители начнут получать тепло чуть позже. В частности, в квартирах жителей южного, юго-западного, западного микрорайонов потеплеет только к концу недели.
«К сожалению, без перекладки участка теплотрассы на территории строящегося хирургического корпуса, подать тепловую энергию мы не можем. Соответственно, в понедельник завершаются работке по укладке нового участка теплотрассы, во вторник делаем переврезку сети», - отметил первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
Основной поставщик тепла в Кузнецке - «Гидромаш – групп». Летом на ТЭЦ-3 компанией был выполнен капитальный ремонт турбогенератора, проведены другие необходимые работы по подготовке станции к работе в осенне-зимний период.
«Сейчас мы выходим из положения при помощи администрации города Кузнецка. Постараемся в ближайшее время устранить все аварийные ситуации», - сказал технический директор АО «Гидромаш – групп» Олег Алферов.
На заседании коллегии администрации Кузнецка было отмечено, что подача тепла потребителям будет производиться строго по письменным заявкам.
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