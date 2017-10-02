02 октября 2017, 14:33Общество В Кузнецке начались работы по обустройству защитных сооружений Между правительством Пензенской области и оператором магистральных нефтепроводов России подписано соглашение. В Москве Губернатор Иван Белозерцев встретился с президентом компании ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым. Они обсудили вопросы эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов на территории региона, а также развитие экономики и социальной сферы Пензенской области.

В рамках соглашения предусмотрено осуществление инвестиционной деятельности для развития, расширения, реконструкции и технического перевооружения производственной базы компаний. «Транснефть» и правительство региона также будут взаимодействовать в области стимулирования инновационной и научно-технической деятельности, реализации совместных социально-значимых проектов.

«Это соглашение нужно для дальнейшей деятельности. Я поблагодарил Николая Петровича за то, что он находит возможность и помогает с ремонтом социальных, культурных, спортивных объектов. На 2017 год выделено около 21 миллиона рублей, которые направлены на ремонт этих объектов. Я выразил надежду на то, что эта практика будет продолжаться», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Напомним, что в апреле 2017 года было создано Пензенское районное управление филиала АО «Транснефть – Дружба». С руководством российской компании достигнуты договоренности по обеспечению безопасности жилых домов в зоне минимально допустимых расстояний от нефтепровода в Кузнецке. Там начались работы по обустройству защитных сооружений.

Общество

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