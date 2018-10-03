В Кузнецке начали отмечать 100-летие комсомола

В городе Кузнецке Пензенской области стартовала череда мероприятий (0+), посвященных 100-летию комсомола. Первым в их ряду стало открытие выставки в музейно-выставочном центре. Она в деталях рассказывает об основных этапах деятельности комсомольской организации Кузнецка.

Со словами главы администрации Кузнецка Сергея Златогорского может согласиться едва ли не каждый, кто в юности носил комсомольский значок. И уж точно в этом убеждены кузнечане, собравшиеся в музейно-выставочном центре на открытии экспозиции, посвященной вековому юбилею ВЛКСМ.



«Наверно, каждое поколение может сказать, что комсомол - это большая, значимая часть истории нашей страны, история ее успехов и побед», - отметил он.

Кроме предметов из запасников музея, на выставке представлены фотографии, грамоты, значки, брошюры и даже картины из личных архивов. Первым посетителям рассказали о том, как зарождался комсомол в Кузнецке, о людях, которые стояли у его истоков.



«Два комсомольца, Монахов Евгений Федорович и Силаев Иван Сергеевич, в годы войны за боевые подвиги удостоены звания Героя Советского Союза», - сказала директор музейно-выставочного центра Ольга Горнова.

Открытие выставки начинает череду культурных событий, посвященных 100-летию комсомольской организации.



«В течение месяца пройдут мероприятия во всех учреждениях культуры. Мы проведем часы истории, часы воспоминания. Пройдут встречи с комсомольцами разных лет», - рассказала начальник управления культуры администрации Кузнецка Ирина Часовская.

Завершится марафон событий 26 октября. В этот день в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец», а ныне одного из отделов музея, пройдет общегородской праздничный вечер.