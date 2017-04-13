В Кузнецке начали благоустройство Холма воинской славы

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13 апреля 2017, 18:50Общество
Сотрудники муниципальных предприятий и коммерческих организаций города Кузнецка Пензенской области приступили к благоустройству Холма воинской славы. Мемориальный комплекс находится на одной из наиболее возвышенных точек города и посвящен памяти павших кузнечан в годы Великой Отечественной войны. Обязанности собравшиеся распределили в ходе первой планерки возле памятника.
Кое-где у подножия Холма воинской славы еще лежит снег, но с каждым днем территория мемориала приобретает все более благоустроенный вид. Здесь уже не первый день трудятся рабочие одного из муниципальных предприятий Кузнецка. Людей с граблями и лопатами вскоре сменят маляры, которые будут белить и красить.
Всего в обустройстве Холма воинской славы собираются задействовать сотрудников 25 предприятий и организаций, как муниципальных, так и коммерческих. Большинство из них уже не первый год приводят мемориал в порядок после зимы. На этот раз фронт работ был чуть меньше, чем обычно.
«Учитывая то, как сохранился после зимнего периода Холм славы, объема работы, связанного с капитальным ремонтом, у нас нет. В основном, требуется текущий – побелка, покраска, штукатурка. Я думаю, что мы быстрее, чем в прошлом году, подготовим Холм славы», - сказал первый заместитель главы администрации г. Кузнецка Владимир Трошин.
План работ составлен с учетом всех мелочей. За конкретным исполнителем закреплена каждая из многочисленных ступенек мемориала, бюсты героев Советского Союза, памятные плиты. Будут приведены в порядок и ниши с табличками, на которых высечены фамилии кузнечан, погибших в Великой Отечественной войне. В списке работ, кроме покраски, побелки, уборки значится также подкачка шин у артиллерийских орудий. Все это необходимо выполнить к празднику весны и труда.
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