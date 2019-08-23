В Кузнецке на трассе сбили пешехода

В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

Установлено, что 22 августа примерно в восемь часов вечера автомобиль марки Chevrolet Orlando ехал по кузнецкому участку трассы М-5 «Урал». За рулем находился 61-летний пенсионер. На 756-м километре машина сбила идущего человека.

54-летний мужчина получил травмы, его отправили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии, пишет ИА «Пенза-Пресс».