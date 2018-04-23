В Кузнецке на субботник вышли около 6500 жителей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 апреля 2018, 19:09Общество
Порядок на улицах в выходные наводили и в Кузнецке Пензенской области. К акции присоединились 6500 жителей города. Вооружившись метлами, граблями и лопатами, кузнечане отправились убирать мусор.
Служащие бюджетных учреждений, муниципальных предприятий и управляющих компаний провели первую после зимы масштабную уборку Кузнецка. Сотрудники городской администрации убирались в сквере имени Радищева.
«Пришли убрать и облагородить город, потому что мы здесь живем. Хотим, чтобы было чисто, красиво и все следовали нашему примеру. Считаю, что нужно чаще проводить такие мероприятия, это сплачивает и делает коллектив дружнее», - отметила главный специалист администрации Кузнецка Ольга Корнилова.
Чистоту наводили и школьники. Они убрались на территориях образовательных учреждений и прилегающих кварталах.
Самый широкий фронт работ достался сотрудникам муниципальных предприятий «Дорсервис» и «Зеленый город». Также в день субботника на уборку вышли люди в оранжевой униформе.
Субботником благоустройство Кузнецка не ограничится. Похожие акции будут проводить чуть ли не ежедневно, пока в городе не будет чисто.
«Кузнечане молодцы. Они знают задачу и приведут город в порядок. Люди из частного сектора выходят, и в многоквартирном жилье перемены происходят. Думаю, что общими усилиями справимся ко Дню Победы, все будет сиять», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
На уборку центральных улиц, городского парка и скверов вышли около шести с половиной человек и 32 единицы техники. Порядок навели на территории в 127 тысяч квадратных метров.
23 апреля 2018, 19:46В Пензе открылась выставка «Доблесть, отвага, спасение»
23 апреля 2018, 19:41Губернатор предложил организовывать в ТЦ музыкальные площадки
23 апреля 2018, 19:38Пензу посетила делегация студентов из европейского университета
23 апреля 2018, 19:36Пензенская «Лагуна-УОР» отправляется за чемпионством в Санкт-Петербург
23 апреля 2018, 19:28В Пензе удвоился штат колл-центра региональной станции «скорой помощи»
23 апреля 2018, 19:23В Пензе маршрут №40 перевели на регулярную основу
23 апреля 2018, 19:19Пензенские активисты займутся поиском госпитальных захоронений времен ВОВ
23 апреля 2018, 19:16В Пензе сквер у памятника Победы ожидает масштабное благоустройство