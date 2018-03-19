В Кузнецке на ремонт творческого центра «Родина» выделят 6 млн руб

В Кузнецке в творческом центре «Родина» за счет средств городского бюджета отремонтированы несколько кабинетов, установлены двери запасных выходов. На собственные средства в учреждении культуры отремонтировали санузлы. Однако чтобы провести капитальный ремонт в здании, необходимы более крупные суммы. Средства на проведение работ будут получены в 2018-м. Хорошую новость сообщила министр культуры и туризма Пензенской области, которая посетила Кузнецк с рабочим визитом.

Муниципальное бюджетное учреждение «Родина» - главная сцена Кузнецка. В 2017 году там провели более 700 различных мероприятий - от отчетных концертов до выступления национального филармонического оркестра России. В учреждении базируются ведущие творческие коллективы города. Там же на встречу с министром культуры и туризма Пензенской области Татьяной Курдовой собрались работники библиотек, музеев, музыкальных и художественных школ. Она сообщила, что губернатором принято важное решение - обновить практически все учреждения культуры области.

«Губернатор пошел на это. В ПФО такой программы нет ни в одном регионе, она впервые будет реализована в Пензенской области. На капитальный ремонт выделены серьезные средства», - сказала Татьяна Курдова.

Творческий центр «Родина» в Кузнецке получит шесть миллионов рублей. Средства будут направлены на восстановление наиболее изношенных технических систем учреждения.

«Первая часть - это ремонт вентиляционных люков дымоудаления. Они имеют огромное значение при чрезвычайных ситуациях, это противопожарная безопасность и, конечно, - тепло на сцене», - рассказала директор муниципального бюджетного учреждения «Родина» Любовь Борминцева.