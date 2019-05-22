В Кузнецке на ремонт дорог выделили 51,5 миллион рублей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 мая 2019, 19:44Общество
На ремонт дорог в городе Кузнецке Пензенской области в 2019 году выделили 51,5 миллион рублей. Из них 75% приходится на долю областного бюджета, остальные 25% - изысканы в городской казне. На эти средства планируют отремонтировать восемь участков.
Первым новый асфальт будет уложен по улице Белинского на участке от улицы Комсомольской до улицы Манторова. Асфальтирование велось поэтапно, согласно технологии, определенной проектной документацией.
«Сначала методом холодного фрезерования удаляется верхний старый разрушенный асфальт, потом укладывается выравнивающий слой, а на него - верхний окончательный. По отдельным участкам дорог будет происходить укрепление обочин с применением асфальтового гранулята, который остается от фрезеровки дорог», - рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
На сегодняшний день фрезерование проведено повсеместно, выравнивающий слой уложен на половине участков. Ремонт дорог ведут две подрядных организации из Кузнецка и одна из Пензы. Все работы долы быть завершены до конца июня.
22 мая 2019, 19:49Последствия ремонта на ул. Ударная, 22 начнут устранять на этой неделе
22 мая 2019, 19:47За год пензенскую «Школу материнства» посетили более 8000 женщин
22 мая 2019, 19:44В Кузнецке на ремонт дорог выделили 51,5 миллион рублей
22 мая 2019, 19:42Пензенские полицейские ликвидировали наркопритон
22 мая 2019, 19:33В одном из дворов на улице Толстого уберут под землю теплосети
22 мая 2019, 19:29Пензенских школьников пригласили на передачу «Умницы и умники» в Москву
22 мая 2019, 19:26В Пензе определили самых быстрых и метких силовиков
22 мая 2019, 19:21В Пензе за гранты поборются люди с ограниченными возможностями