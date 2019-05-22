В Кузнецке на ремонт дорог выделили 51,5 миллион рублей

На ремонт дорог в городе Кузнецке Пензенской области в 2019 году выделили 51,5 миллион рублей. Из них 75% приходится на долю областного бюджета, остальные 25% - изысканы в городской казне. На эти средства планируют отремонтировать восемь участков.

Первым новый асфальт будет уложен по улице Белинского на участке от улицы Комсомольской до улицы Манторова. Асфальтирование велось поэтапно, согласно технологии, определенной проектной документацией.

«Сначала методом холодного фрезерования удаляется верхний старый разрушенный асфальт, потом укладывается выравнивающий слой, а на него - верхний окончательный. По отдельным участкам дорог будет происходить укрепление обочин с применением асфальтового гранулята, который остается от фрезеровки дорог», - рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

На сегодняшний день фрезерование проведено повсеместно, выравнивающий слой уложен на половине участков. Ремонт дорог ведут две подрядных организации из Кузнецка и одна из Пензы. Все работы долы быть завершены до конца июня.