В Кузнецке на реке Труев появятся пять спасательных постов

В городе Кузнецке Пензенской области все готово к возможному паводку. Силы и средства, предназначенные для борьбы с локальными подтоплениями, мобилизованы. В городе состоялся смотр техники и личного состава.

На реке Труев в Кузнецке в начале апреля появится пять спасательных постов. Каждый оборудуют техникой, будут организованы дежурства сотрудников муниципальных и ресурсоснабжающих предприятий города.

«Посты будут работать круглосуточно для того, чтобы немедленно реагировать на звонки и обращения граждан. Кроме этого мы оборудуем в городе пункт временного размещения людей, если потребуется их эвакуация в случае затопления домов в частном секторе», - сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.



На постах будут все необходимые средства спасения - жилеты, лодки и фонари. Их наличие проверили в ходе смотра сил и средств. За качество подготовки отвечают штатные специалисты по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Дежурные на постах будут наблюдать за уровнем воды в реке. Для того чтобы избежать ее возможного выхода из берегов, в городе заранее провели масштабную подготовку.

«Мы за последние годы совместно с Кузнецким районом проделали большую работу по подготовке и приведению в порядок каскада прудов, который нависает над городом, для того, чтобы они работали как регуляторы сброса воды по Труеву», - отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Смотр показал, что силы и средства, предназначенные для действий в условиях паводка и локальных подтоплений, находятся в полной готовности. Осталось дождаться оттепели.