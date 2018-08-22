В Кузнецке на праздновании Яблочного спаса прошла выставка цветов

В городе Кузнецке Пензенской области прошла общегородская выставка цветов. Инициатором ее проведения выступил экологический совет при городской администрации. Букеты и цветочные композиции на празднике православной культуры Яблочный спас выставили в парке «Нескучный сад».

Ирина Расторгуева - из числа энтузиастов, которых призвали возродить в Кузнецке некогда популярную выставку цветов. Флористам предоставили в городском парке несколько столиков. На первый раз этого оказалось достаточно.

«Цветы заставляют меня радоваться. Если плохое настроение, подходишь к клумбе, и настроение сразу меняется», - сказала она.

«Все растения выращены дачниками, посетителями библиотеки. Присутствуют живые цветы, сухоцветы. Думаю, что первая попытка удалась, все достойно представили свои работы», - отметила заведующая филиалом №9 центральной библиотеки Кузнецка Татьяна Серякова.

Впрочем, цветы стали лишь частью праздничной экспозиции. Кузнечане также представили яблоки, виноград и другие плоды, выращенные на своих участках.

«Яблочный спас объединяет людей, он обладает душевной теплотой, чувством любви к Родине», - сказал председатель экологического совета при администрации Кузнецка Владимир Шувалов.

Участники праздника православной культуры были награждены благодарственными письмами.