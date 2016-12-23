23 декабря 2016, 19:11Общество В Кузнецке на площади слепили снежные фигуры сказочных героев Главная площадь города Кузнецка Пензенской области практически готова к встрече Нового года. Финальным аккордом стало появление на ней фигур петуха, Емели и других снежных скульптур. Их своими руками сделали учащиеся средних специальных учебных заведений.

По вечерам 16-метровая красавица на главной площади Кузнецка сверкает разноцветными огнями. А днем вокруг нее работают люди в спецодежде. Активное участие в подготовке площади приняли и местные предприниматели. С их помощью на площади появились и горка, и металлические арки. В 2016 году возобновили и былую традицию - изготовление снежных фигур.

«Сегодня молодежь города Кузнецка собралась на площади для того, чтобы украсить ее к Новому году. Они будут лепить такие фигуры, как петух - символ наступающего года, Снегурочка, динозавр, также будут здесь сказочные фигуры Емеля, сова и другие», - рассказала главный специалист отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Кузнецка Кира Домнина.



Эскизы для фигур подготовили преподаватели детской художественной школы, они же руководили ходом работ. Изготовление снежных объектов – один из заключительных этапов подготовки площади к грядущим праздникам.

«То, что сейчас делают на площади, происходит по инициативе главы администрации Кузнецка Сергея Златогорского. То, что мы задумали, воплотили в жизнь. Я думаю, что и детям, и взрослым будет интересно провести новогодние праздники на площади, отдохнуть здесь и получить позитивное настроение», - сказал директор муниципального предприятия Анатолий Теряевский.

Торжественное открытие новогоднего городка у центральной елки состоится в субботу, 24 декабря. В этот день здесь пройдет праздничное театрализованное представление «Кузнецк новогодний».

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