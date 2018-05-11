В Кузнецке на организацию рабочих мест подростков выделено более 800 тыс руб

Летний отдых детей в Кузнецке Пензенской области обещает быть активным, интересным и разнообразным. Как и в прошлые годы, школьники смогут отдохнуть за городом, в пришкольных лагерях дневного пребывания и учреждениях дополнительного образования. О предстоящей летней оздоровительной кампании говорили на заседании городской коллегии.

Подготовка к проведению летней оздоровительной кампании в Кузнецке идет в плановом порядке. Завершаются работы по подготовке лагеря «Луч». В этом году он сможет принять на 72 человека больше, чем в прошлом.



«В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту второго одноэтажного корпуса. Стоимость контракта составила 1 миллион 84 тысяч и рублей со сроком окончания работ 20 мая», - сообщил заместитель главы администрации Кузнецка Иван Малкин.



В лагере «Луч» организуют три смены. Первый заезд запланирован на 15 июня. Непосредственно в Кузнецке будут действовать 19 лагерей с дневным пребыванием детей.

«В текущем году изменен режим работы лагерей с дневным пребыванием детей. Он будет организован с 8.30 до 18.00. Организуется трехразовое питание и обязательный дневной сон для детей до десяти лет», - рассказал Иван Малкин.

Утверждена программа пребывания детей в лагерях. Она обещает быть интересной и разносторонней.



«В период работы дневных лагерей запланированы мероприятия, посвященные Чемпионату мира по футболу, Году волонтера в России, мероприятия патриотической направленности «Мы едины – мы Россия», мероприятия экологической направленности «Живи, Земля!», мероприятии, направленные на обучение финансовой грамотности», - сказала начальник управления образования города Кузнецка Лариса Борисова.

В каждой школе Кузнецка летом будут работать социокультурные центры, открыты спортивные залы, компьютерные классы. На организацию на время каникул рабочих мест для подростков из бюджета Кузнецка выделено 835 тысяч рублей.