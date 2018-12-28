На новогоднем приеме в Кузнецке наградили 45 отличившихся школьников

На новогодний прием главы администрации города Кузнецка Пензенской области были приглашены 45 школьников. Места за праздничными столами в фойе бывшего кинотеатра «Комсомолец» заняли представители молодежи города, которые сумели лучше других проявить себя в 2018-м.

Среди них - победители первенств России по различным видам спорта, лауреаты международных, всероссийских и областных конкурсов, научно-практических конференций, фестивалей и предметных олимпиад. У каждого свой повод для гордости.

«Я стал чемпионом России и спартакиады молодежи допризывного возраста по полиатлону. Также занял второе место по стрельбе из пневматической винтовки и плаванию», - рассказал лауреат премии главы администрации Кузнецка, ученик школы №8 Данила Клюев.

«Это большая честь, когда появляется возможность представить свой город и область на международном уровне. И очень приятно находиться здесь, эта премия - огромная мотивация. Ты осознаешь, что труд вознаграждается и все не зря», - отметила лауреат премии главы администрации Кузнецка, ученица гимназии №9 Полина Васильева.

За каждой из побед стоит каждодневная работа как самих ребят, так и их педагогов и родителей. Несмотря на очевидные успехи ребят, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский посоветовал им не останавливаться и стремиться к новым достижениям.

«Уверен, что проанализируете сегодня успех как точку дальнейшего движения. Надеюсь, что мы услышим ваши фамилии и имена с более высоких трибун, для этого есть все основания», - сказал Сергей Златогорский.

В ходе торжественной церемонии награды были вручены победителям номинаций «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Художественное творчество», «Спортивные достижения», «Социально-значимая и общественная деятельность».