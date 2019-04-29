В Кузнецке на могилы вывалили горы отходов

В Кузнецке на центральном кладбище неизвестные сгрузили огромные горы мусора. Об этом местные жители сообщили в Сети.

Пользователи опубликовали фото засыпанных отходами могил в группе соцсети «ВКонтакте».

«Как это понимать? Кто додумался вообще свалить мусор на могилы?» - написала местная жительница.

Подписчики группы совершенно не удивились происходящему. Они отметили, что такое происходит практически каждый год.

«Очень хорошо, что подняли эту тему! Это показатель культуры человека. Могилу своего родственника убрал и свалил мусор около чужой. Неужели трудно взять из дома мешок? За оградой есть контейнер, куда можно все это выбросить», - возмутилась кузнечанка Татьяна.

«Так все время происходит. У меня там родственники лежат, каждый год их могилы заваливают. Убирали, писали записки, ругались - все равно тащат. Народ у нас такой, главное от своего подальше, а на других наплевать», - отметила пользователь Анна.

Другие подписчики предложили местным жителям организовать субботник и всем вместе убрать эту свалку.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» направило в администрацию города Кузнецка официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».