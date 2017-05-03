03 мая 2017, 11:04Общество

В Кузнецке на машине местного жителя неизвестный царапает «узоры»

В городе Кузнецке Пензенской области житель с ул. Минской пожаловался на неизвестного, который царапает его автомобиль.

Свое обращение к злоумышленнику он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Кузнецке».

«Каждые пару дней нахожу новые узоры», - написал возмущенный автовладелец.

Вся правая сторона авто, по его словам, уже достаточно попорчена. Мужчина написал, что готов ночевать на балконе ради того, чтобы поймать виновника.

«Что-то не нравится - говори в лицо, машина за что должна страдать?!» - добавил пользователь.

Общество
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