В Кузнецке на машине местного жителя неизвестный царапает «узоры»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 мая 2017, 11:04Общество
В городе Кузнецке Пензенской области житель с ул. Минской пожаловался на неизвестного, который царапает его автомобиль.
Свое обращение к злоумышленнику он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Кузнецке».
«Каждые пару дней нахожу новые узоры», - написал возмущенный автовладелец.
Вся правая сторона авто, по его словам, уже достаточно попорчена. Мужчина написал, что готов ночевать на балконе ради того, чтобы поймать виновника.
«Что-то не нравится - говори в лицо, машина за что должна страдать?!» - добавил пользователь.
03 мая 2017, 15:33Для пензенцев составлена программа мероприятий на 9 Мая
03 мая 2017, 14:59В Пензе мужчина до смерти избил свою молодую возлюбленную
03 мая 2017, 14:29Кузнецкая «Родина» отмечает 35-летие
03 мая 2017, 14:17Пензенская область – в лидерах по выпуску алкогольной продукции
03 мая 2017, 14:02На ул. Ладожской иномарка сбила парня
03 мая 2017, 13:40В Пензе стартовал автопробег по дорогам «Бессмертного полка»
03 мая 2017, 13:33В центре Пензы вновь появились несовершеннолетние «благотворители» - Шарипков
03 мая 2017, 13:08Из Пензы в Москву будет летать новый тип самолетов