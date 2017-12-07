07 декабря 2017, 19:29Общество В Кузнецке на центральной площади обустраивают зимний городок Центральная площадь города Кузнецка Пензенской области начинает обретать праздничный облик. Здесь установили главную городскую новогоднюю ель. В транспортировке и монтаже зеленой красавицы принимали участие работники сразу нескольких предприятий. Они же в ближайшее время приступят к обустройству детского зимнего городка.

«Как и в 2016 году мы установим малые архитектурные формы: качели, карусели, горку, карету, сани, мельницу, фигуры Деда Мороза, Снегурочки, снеговика. В 2017 году фигур будет не меньше, чем в прошлом, чтобы детям и взрослым было интересно проводить время», - рассказал директор муниципального предприятия «Зеленый город» Анатолий Теряевский.

Ель высотой около 14 метров, которую установили на площади, росла у дома одного из жителей Кузнецка. Он передал ее в дар городу. Украшением зеленой красавицы займутся сотрудники творческого центра «Родина». На площади также планируется смонтировать праздничное освещение. Основную часть работ должны выполнить до конца недели.

Торжественное открытие зимнего городка намечено на 24 декабря.

Общество

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