На благоустройство Кузнецка потратят более 100 млн руб

В 2019 году город Кузнецк Пензенской области ожидают серьезные перемены. В частности, намечается реализация нескольких крупных инвестиционных проектов, запланирован масштабный ремонт ряда учреждений бюджетной сферы. Кроме того, в благоустройство города будут вложены рекордные по объемам средства. Эти и другие вопросы обсуждали представители штаба по развитию экономики и инвестиционного потенциала Кузнецка на первом заседании в 2019 году.

Один из приоритетных инвестиционных проектов - открытие предприятия по производству поролона. На заседании отметили, что на подготовительном этапе власти города выполнили свои задачи в полном объеме.

«В марте должен быть предварительный пуск. Летом, в июне-июле, должны ввести в промышленную эксплуатацию. Соответственно, будет процедура открытия с приглашенными официальными лицами», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

В 2019 году планируется реализовать множество проектов с привлечением бюджетных и внебюджетных инвестиций. По различным программам будут ремонтировать молодежный эстетический центр «Юность», детскую музыкальную школу, несколько образовательных учреждений, а также два детских сада. Более 100 миллионов рублей планируют направить на благоустройство. Запланированы реконструкция центральной части города, масштабный ремонт дорог и продолжение реализации федеральной программы по формированию комфортной городской среды.

«Будет произведен капитальный ремонт тротуара по улице Белинского, в сторону 60-летия ВЛКСМ, до Гагарина, плюс дворовой территории дома №1 по улице Плеханова. По ним все находится в экспертизе, которая прошла в 2018 году, в начале февраля будет готовый пакет», - рассказал начальник отдела городского хозяйства администрации Кузнецка Алексей Николаев.

На заседании штаба по развитию экономики и инвестиционного потенциала Кузнецка обсуждались планы приватизации, ход реорганизации ряда муниципальных предприятий, перспективы ввода жилья. Были рассмотрены также вопросы подготовки к проведению областной легкоатлетической эстафеты (0+), которая в 2019-м будет совмещена с проведением традиционного фестиваля предпринимателей «Наша кузница» (0+).