В Кузнецке мужчину сбила ГАЗель

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о ДТП с участием пешехода в городе Кузнецке.

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного в 10 часов в четверг, 28 ноября. Напротив дома № 25 на улице Октябрьской грузовая ГАЗель сбила 52-летнего мужчину. За рулем автомобиля находился 48-летний водитель.

В результате аварии пешехода с травмами доставили в больницу. По факту случившегося организована проверка, добавили в отделе пропаганды.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».