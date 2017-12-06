06 декабря 2017, 19:31Общество В Кузнецке мужчина спас тонущую девочку В городе Кузнецке Пензенской области молодой человек спас из ледяной воды тонувшую девочку. Она пыталась сократить путь по неокрепшему льду водоема и провалилась. И если бы не вовремя подоспевшая помощь, трагедия была бы неизбежна.

Дорога из школы домой для десятилетней жительницы Кузнецка едва не завершилась трагедией. Она решила сократить путь через Сухановский овраг прямо по льду. Едва девочка успела сделать несколько шагов, как лед треснул, школьница оказалась в воде. Происшествие произошло на глазах ее подруги. Та быстро выбежала на дорогу и позвала на помощь случайного прохожего. Молодой человек бросился не мешкая.

Стоит отметить, что девочка решилась перейти на другой берег по льду буквально в двух шагах от знака, надпись на котором категорически запрещает выход на лед в этом месте.

«Лед еще не окреп, и переходить по нему категорически запрещено, может оказаться полынья. Если бы человек не находился рядом, то для девочки все могло закончиться смертельным исходом. Честь и хвала таким людям», - сказал начальник поисково-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС Кузнецка Александр Фефелов.

Сейчас сотрудники МЧС готовят документы, чтобы наградить Вилена Аблезова медалью «За спасение погибающих на водах». Кроме того, молодой человек получит премию главы администрации Кузнецка, которую традиционно вручают на новогоднем приеме.

Общество

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