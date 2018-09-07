В Кузнецке может появиться новый перевозчик

В городе Кузнецке Пензенской области в два раза увеличился объем финансирования мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения. В городе устанавливают новые дорожные знаки и светофоры, наносят разметку. Предварительные итоги деятельности по организации уличного движения и работе общественного транспорта обсудили на заседании профильной коллегии городской администрации.

Власти Кузнецка выделили четыре с половиной миллиона рублей на обеспечение безопасности дорожного движения. На эти средства в городе установили более сотни новых дорожных знаков и оборудовали возле школ искусственными неровностями пять пешеходных переходов. Также смонтировали дорожное ограждение на одном из аварийных участков автомагистрали и установили пешеходный светофор на пересечении улиц Победы и Октябрьской. Однако этим работы не ограничатся.

«Получили четыре светофора «Т-7», их установят на пешеходных переходах по улице Ленина - у гимназии №1 и по улице Октябрьской - у школы №10. Дополнительно приобретен пешеходный светофор, который будет установлен на перекрестке улиц Стекловской и Кирова. То есть сейчас регулируется транспортный поток, а затем - пешеходный», - сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Тем не менее, проблем на городских дорогах по-прежнему немало. За девять месяцев года в Кузнецке отмечается рост числа дорожно-транспортных происшествий. Среди нарушителей - немало водителей общественного транспорта. В администрацию города и транспортную инспекцию от пассажиров маршрутных такси поступило 15 жалоб.

«Из них девять - по не соблюдению интервала движения маршруток. Также были жалобы на санитарно-техническое состояние салонов автобусов. Причем, они увеличиваются в последнее время в геометрической прогрессии», - рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

По мнению властей, ситуация может улучшиться с появлением в Кузнецке нового перевозчика. Он может составить серьезную конкуренцию работающим в городе транспортным компаниям.



«Возникла перспектива работы с серьезной транспортной компанией. Она местная, пензенская. Мы рассматривали предложения от иногородних организаций, но, к счастью, обратились свои», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Срок действующих контрактов на перевозку пассажиров заканчивается в декабре. Тогда же состоится новый конкурс, на котором и определится, чей пассажирский транспорт будет работать в Кузнецке.