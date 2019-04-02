В Кузнецке молодым семья вручили жилищные сертификаты

В городе Кузнецке Пензенской области молодым семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий в рамках ведомственной целевой программы. Приобрести квартиру или построить индивидуальный жилой дом смогут шесть семей.

Радость юной Саши Ивановой разделяют все члены ее семьи, которые давно грезили о новой, большой квартире. Для осуществления мечты молодые супруги вступили в одну из программ, которая дает возможность обзавестись собственным жильем. Необходимым критериям: возраст до 35 лет, обеспеченность жильем менее десяти квадратных метров на человека, а также необходимый уровень дохода, - они соответствовали.

«Суть программы в том, что 35% от стоимости жилья дается безвозмездно, но только в том случае, если у вас есть остальная сумма. Как правило, ее нет, поэтому люди берут заключение в банке о том, что получив эту выплату, они смогут оплачивать кредит, взятый на жилье», - рассказала начальник отдела жилищной политики администрации Кузнецка Инна Березина.

В 2018 году размер финансовой помощи для семьи из четырех человек составляет 880 тысяч рублей. Весомую поддержку получили шесть кузнецких семей, ставшие обладателями свидетельств на право получения социальной выплаты, благодаря которой они смогут приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке недвижимости, а также построить индивидуальный жилой дом.

«Вы - счастливчики. Надеюсь, что путем реализации сертификатов вы решите жилищные проблемы, причем не только свои, но и частично подрастающего поколения», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Ведомственная целевая программа «Оказание господдержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» реализуется в Кузнецке с 2006 года. За это время сертификаты получили 120 семей. Еще 119 ждут своей очереди.