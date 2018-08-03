В Кузнецке машина сбила велосипедиста

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03 августа 2018, 10:02Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП.
2 августа в половине шестого вечера на ул. Белинского/ул. Красноармейской автомобиль «ВАЗ-2109» сбил велосипедиста, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области. О состоянии пострадавшего в ведомстве не уточнили.
Ликвидировали последствия ДТП пять сотрудников МЧС и машина спецтехники. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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