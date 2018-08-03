03 августа 2018, 10:02Происшествия

В Кузнецке машина сбила велосипедиста

В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП.

2 августа в половине шестого вечера на ул. Белинского/ул. Красноармейской автомобиль «ВАЗ-2109» сбил велосипедиста, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области. О состоянии пострадавшего в ведомстве не уточнили.

Ликвидировали последствия ДТП пять сотрудников МЧС и машина спецтехники. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7265327/

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