В Кузнецке машина сбила велосипедиста

2 августа в половине шестого вечера на ул. Белинского/ул. Красноармейской автомобиль «ВАЗ-2109» сбил велосипедиста, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области. О состоянии пострадавшего в ведомстве не уточнили.

Ликвидировали последствия ДТП пять сотрудников МЧС и машина спецтехники. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».