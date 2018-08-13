В Кузнецке легковушка врезалась в столб

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 6.06 на ул. Пензенской автомобиль «Нива Шевроле» врезался в световую опору. В ДТП пострадал один человек, его состояние в ведомстве не уточнили.

Последствия происшествия устраняли четыре сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».