В Кузнецке легковушка врезалась в столб

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13 августа 2018, 17:06Происшествия
Утром 13 августа в городе Кузнецке Пензенской области случилась авария.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 6.06 на ул. Пензенской автомобиль «Нива Шевроле» врезался в световую опору. В ДТП пострадал один человек, его состояние в ведомстве не уточнили.
Последствия происшествия устраняли четыре сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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