13 августа 2018, 17:06Происшествия

В Кузнецке легковушка врезалась в столб

Утром 13 августа в городе Кузнецке Пензенской области случилась авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 6.06 на ул. Пензенской автомобиль «Нива Шевроле» врезался в световую опору. В ДТП пострадал один человек, его состояние в ведомстве не уточнили.

Последствия происшествия устраняли четыре сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7302319/

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