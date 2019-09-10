В Кузнецке легковушка сбила женщину

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10 сентября 2019, 15:04Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области автомобиль Lada Kalina сбил 51-летнюю женщину.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. По предварительным данным, авария произошла 9 сентября в 10:00 возле дома №174 по улице Кирова. За рулем легковушки находилась 33-летняя автоледи.
В результате ДТП пешеход получила травмы. Женщину доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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