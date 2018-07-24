В Кузнецке легковушка сбила пешехода

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24 июля 2018, 14:06Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области утром 24 июля произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 8.40 в городе Кузнецк. На улице Пензенская автомобиль «ВАЗ-2114» сбил пешехода. О состоянии пострадавшего в ведомстве не сообщили.
Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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