В Кузнецке легковушка сбила пешехода

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29 декабря 2017, 09:36Политика
В городе Кузнецке Пензенской области на ул. Строителей сбили пешехода.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 28 декабря в 17.34. Пешехода сбил автомобиль Hyundai.
Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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