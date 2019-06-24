В Кузнецке легковушка сбила пенсионерку

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24 июня 2019, 17:37Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области автомобиль Lada Granta сбил пожилую женщину.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла 23 июня в 8.27 напротив дома №139А по улице Песчаной в городе Кузнецк.
За рулем легковушки находился 36-летний мужчина. В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина. Ее с травмами доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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