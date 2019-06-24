24 июня 2019, 17:37Происшествия

В Кузнецке легковушка сбила пенсионерку

В Кузнецком районе Пензенской области автомобиль Lada Granta сбил пожилую женщину.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла 23 июня в 8.27 напротив дома №139А по улице Песчаной в городе Кузнецк.

За рулем легковушки находился 36-летний мужчина. В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина. Ее с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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