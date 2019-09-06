В Кузнецке легковушка сбила мужчину

В Кузнецком районе Пензенской области произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 5 сентября в 15:00 возле дома №39 по улице Победы в городе Кузнецке автомобиль ВАЗ-21074, которым управлял 81-летний водитель, сбил 57-летнего мужчину.

В результате происшествия пострадавший получил травмы. Его доставили в больницу.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».