06 сентября 2019, 14:34Происшествия

В Кузнецке легковушка сбила мужчину

В Кузнецком районе Пензенской области произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 5 сентября в 15:00 возле дома №39 по улице Победы в городе Кузнецке автомобиль ВАЗ-21074, которым управлял 81-летний водитель, сбил 57-летнего мужчину.

В результате происшествия пострадавший получил травмы. Его доставили в больницу.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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