26 октября 2017, 09:34Происшествия

В Кузнецке «Лада» сбила пешехода

В городе Кузнецке Пензенской области на ул. Победы случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 25 октября в 20.27 автомобиль «Лада Приора» сбил пешехода. В результате аварии пострадало несколько человек.

Последствия ДТП ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью одной единицы техники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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