01 ноября 2017, 19:14Общество В Кузнецке комсомольцы рассказали школьникам о стройотрядах В Кузнецке Пензенской области идет подготовка к торжествам, посвященным 100-летию комсомола. Одним из крупных событий стало открытие в музее сразу двух тематических выставок. Одна состоит в основном из документов и фотографий, другая - из знаков отличия, которые предоставили кузнецкие коллекционеры.

«Комсомол в фалеристике», «Комсомол – моя судьба» - так называются экспозиции, которые открылись в кузнецком музейно-выставочном центре. В них представлены экспонаты из архивов учреждения, а также материалы из частных коллекций. На отдельном стенде - значки с комсомольской атрибутикой. Их владельцы стали гостями на открытии выставки.

«Комсомольских грамот и наград было очень много, так как завод приборов и ферритов у нас был орденоносный, очень большая комсомольская организация была», - рассказал депутат Собрания представителей Кузнецка Николай Тарасов.

В комсомольскую организацию завода приборов и ферритов, где работал Николай Тарасов, входило 2000 человек. Всего же в 80-е годы ХХ века в Кузнецке было около 16 тысяч комсомольцев. Кузнечане предали организаторам выставки свои фотографии, грамоты, комсомольские билеты, путевки на стройки, другие документы и вещи, по которым можно проследить историю ВЛКСМ.

«Первый раз я в стройотряд ездил еще в 1980 году. Три раза был командиром строительного отряда в Иссинском районе. Мы там построили целую улицу жилых домов», - поделился командир студенческого строительного отряда Пензенского политехнического института Михаил Басов.

На открытие выставки пригласили учащихся многопрофильного техникума. Бывшие комсомольцы рассказали ребятам, чем они занимались в юности.

«Мы ходили на Холм славы, когда рыли котлован. Где обелиск стоит, там все вручную копали комсомольцы. Дальше – дворец культуры «Родина». Каждую субботу, воскресенье и школьники, и студенты по вечерам ходили, помогали строить», - пояснил первый секретарь горкома комсомола Кузнецка Владимир Шувалов.

Также студентам рассказали о становлении комсомола в Кузнецке и людях, которые стояли у истоков общественно-политической организации. Участники инициативной группы готовят к изданию книгу, посвященную ВЛКСМ и ведут переговоры с городскими властями об установке в Кузнецке памятного знака.

Общество

просмотров 48

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: