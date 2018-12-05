В Кузнецке тянут электричество к новому хирургическому корпусу

От улицы Свердлова до Западного микрорайона города Кузнецка Пензенской области. По такому маршруту следует бригада рабочих, которая тянет кабель от источника питания к строящемуся хирургическому корпусу кузнецкой межрайонной больницы. По пути энергетикам приходится применять специфические технические решения.

От источника энергоснабжения до здания будущего хирургического корпуса - чуть более двух километров. Кабель укладывает бригада «Горэлектросети». В распоряжении специалистов техника, способная рыть траншею даже в мерзлом грунте. К началу декабря энергетики преодолели более половины пути, дойдя до железнодорожного переезда в районе бизнес-инкубатора. Там было решено не применять обычную методику укладки подземной линии энергоснабжения. Специалисты сочли, что целесообразнее использовать специфическое оборудование, а именно - установку горизонтально-направленного бурения.

«Чтобы не останавливать связь западного микрорайона с центром, решили, что лучше сделать подкоп, это дороже, но делается для удобства. Тут очень много коммуникаций - газ, водопровод, канализация, кабели связи, силовые, мы их обойдем, сейчас согласовываем глубину», - рассказал директор муниципального предприятия «Горэлектросеть» Кузнецка Олег Книжников.

Металлический бур был заведен под землю с одной стороны железной дороги и вышел наружу с другой, преодолев 70 метров. В созданный «тоннель» специалисты уложили кабель, не повредив ни одно звено в паутине коммуникаций.

«Следующим подкопом пересечем улицу Белинского, пойдем вдоль бровки до ворот на завод, а дальше - в посадку», - добавил Олег Книжников.

Соединить кабелем строящийся хирургический корпус кузнецкой межрайонной больницы с основным источником энергоснабжения планируется к исходу второй декады декабря.