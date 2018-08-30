В Кузнецке к домам многодетных семей прокладывают новую электросеть

В городе Кузнецке Пензенской области продолжается электрификация района бывшего аэродрома. В 2017 году за счет средств городского бюджета удалось приобрести кабель и светильники для освещения двух улиц. Сейчас рабочие прокладывают линию электропередачи к участкам, выделенным многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство.

Специалисты муниципального предприятия «Горэлектросеть» приступили к установке столбов световых опор. Они должны завершить все работы по электрификации новой улицы Кузнецка до середины сентября.

«Кран и трактор с тележкой - это чисто ручная работа. Затем будет использована вышка для подвеса СИПа. Теперь здесь будет не голый провод, как, в основном, по городу, а самонесущий изолированный, который надежнее и безопаснее», - рассказал директор муниципального предприятия «Горэлектросеть» Олег Книжников.

В 2019 году линию электропередачи планируют провести и на соседнюю улицу. Там предстоит выполнить более масштабный объем работ, который включает монтаж дополнительной трансформаторной подстанции. За два года «Горэлектросеть» инвестирует в развитие территорий бывшего аэродрома порядка четырех миллионов рублей.