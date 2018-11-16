В Кузнецке изменятся тарифы на вывоз мусора

С 1 января сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов в городе Кузнецке Пензенской области станет производить региональный оператор, который будет обслуживать всю восточную часть региона.

«Мусорная реформа» предполагает ряд нововведений для горожан. В том

числе – изменение тарифа. Обо всех нюансах рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Договоры на вывоз твердых бытовых отходов заключили 97 процентов жителей Кузнецка. По новым правилам теперь будут платить все. Деньги за вывоз отходов начнет собирать региональный оператор - организация, зарегистрированная в Саратове.

Ожидается, что заключение договоров с жителями Кузнецка произойдет в форме публичного предложения.

«То есть в ближайшее время будет опубликован текст договора в каком-то из средств массовой информации, и на сайте администрации Кузнецка размещен. Далее, получив квитанции и оплатив первую, будет считаться, что

договор будет заключен», - пояснил Владимир Трошин.

Размер тарифа для кузнечан станет известен после того, как свое решение озвучит управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Другое серьезное изменение заключается в увеличении нагрузки на полигон ТБО, расположенный под Кузнецком. Оно связано с тем, что к мусору, который вывозится из Кузнецка и Кузнецкого района, добавятся

отходы из Неверкинского, Сосновоборского, Никольского, Камешкирского, Лопатинского и Городищенского районов.

«Территориальной схемой по обращению с отходами предусмотрено, что с 1 января отходы с этих муниципальных образований будут вывозиться и утилизироваться на полигоне ТБО города Кузнецка, поскольку в восточной зоне это единственный полигон, который имеет разрешение на эксплуатацию, внесен в государственный реестр полигонов, а организация, которого эксплуатирует его, имеет лицензию», - пояснил чиновник.

Подписанный региональным оператором договор с организацией, которая обслуживает полигон, предусматривает, что ежегодный объем вывозимых на полигон отходов не должен превышать значений проектной мощности.