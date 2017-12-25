В Кузнецке из-за поджога сгорели три квартиры

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 декабря 2017, 15:07Криминал
В городе Кузнецке Пензенской области задержали 20-летнего подозреваемого в поджоге трех квартир.
По данным пресс-службы регионального управления МВД, в момент происшествия в квартире находились пожилые люди, они успели покинуть помещение. Одна квартира сгорела полностью, а в двух других огонь уничтожил имущество. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.
Подозреваемый во всем признался. Он рассказал, что проходил мимо дома и решил заглянуть в заброшенную квартиру, там нашел старые тряпки и поджег их, чтобы посмотреть, как горят. Когда огонь начал распространяться, злоумышленник ушел, не сообщив никому о возгорании.
Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до пяти лет. лишения свобод, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 декабря 2017, 17:36В Пензенской области микроавтобус сбил лося
25 декабря 2017, 17:04В Каменском районе в ДТП пострадал ребенок
25 декабря 2017, 16:37Пензенские росгвардейцы уничтожили изъятые боеприпасы
25 декабря 2017, 16:04Жительница Пензы пыталась заработать на больном сыне подруги
25 декабря 2017, 15:34Губернатор предложил создать в пензенских роддомах окна МФЦ
25 декабря 2017, 15:07В Кузнецке из-за поджога сгорели три квартиры
25 декабря 2017, 14:36Пензенским школьникам напомнят правила безопасности на льду и дорогах
25 декабря 2017, 14:07В районах Пензенской области продолжат строить ФАПы и амбулатории