25 декабря 2017, 15:07Криминал В Кузнецке из-за поджога сгорели три квартиры В городе Кузнецке Пензенской области задержали 20-летнего подозреваемого в поджоге трех квартир.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, в момент происшествия в квартире находились пожилые люди, они успели покинуть помещение. Одна квартира сгорела полностью, а в двух других огонь уничтожил имущество. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Подозреваемый во всем признался. Он рассказал, что проходил мимо дома и решил заглянуть в заброшенную квартиру, там нашел старые тряпки и поджег их, чтобы посмотреть, как горят. Когда огонь начал распространяться, злоумышленник ушел, не сообщив никому о возгорании.

Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до пяти лет. лишения свобод, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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