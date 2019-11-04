В Кузнецке из аварийного жилья переселили 19 человек

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04 ноября 2019, 15:34Общество
В городе Кузнецке Пензенской области гражданам, переселяемым из аварийных домов, предоставили шесть жилых помещений по договорам мены и два - по договорам социального найма.
Как сообщает пресс-служба пензенского управления ЖКХ и ГЗН, переселение из ветхого жилья ведется в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019 - 2025 годах».
В управлении пояснили, что новые жилые помещения получили восемь семей, состоящие из 19 человек. Квартиры предоставлены в рамках этапа 2019-2020 гг. программы. Всего до конца этого года в Кузнецке планируется переселить еще 32 семьи, состоящие из 67 человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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