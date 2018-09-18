В Кузнецке иномарка сбила пешехода

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18 сентября 2018, 16:36Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области утром 18 сентября произошла авария.
По предварительным данным, в 8.16 в городе Кузнецк на улице Победы автомобиль Hyundai сбил пешехода. О состоянии пострадавшего ничего не известно.
«Устраняли последствия происшествия три человека с помощью одной спецмашины. По факту случившегося проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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