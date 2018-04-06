В Кузнецке иномарка сбила пенсионерку

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 5 апреля в 11.50 в городе Кузнецк. Возле дома №27 на улице Минская автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого был 33-летний водитель, сбил 81-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».