В Кузнецке иномарка не смогла разъехаться с многотонной машиной

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 октября 2017, 17:59Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области утром 12 октября случилась авария.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось в 10.00. На улице Сухановской столкнулись «Мазда 6» и «МАН». В результате аварии никто не пострадал.
Для ликвидаций последствий ДТП потребовалась помощь трех спасателей и одной спецмашины.
В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
12 октября 2017, 19:58Для поддержки пензенских бизнесменов выделили 1 миллион рублей
12 октября 2017, 19:54Лидин подвел итоги пятилетней деятельности депутатов ЗакСобра
12 октября 2017, 19:45Белозерцев предложил отдать часть территории «скорой» в Пензе под сквер
12 октября 2017, 19:41Лидин поделился опытом участия в фестивале молодежи и студентов
12 октября 2017, 19:29Пензенская рукодельница спасла клиентку от интернет-мошенника
12 октября 2017, 19:23Губернатор предложил строить деревянные дома
12 октября 2017, 19:11Пензенская баскетбольная команда готовится к играм чемпионата России
12 октября 2017, 19:02В Пензе стартовал первый этап турнира по волейболу