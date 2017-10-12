12 октября 2017, 17:59Происшествия В Кузнецке иномарка не смогла разъехаться с многотонной машиной В городе Кузнецке Пензенской области утром 12 октября случилась авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось в 10.00. На улице Сухановской столкнулись «Мазда 6» и «МАН». В результате аварии никто не пострадал.

Для ликвидаций последствий ДТП потребовалась помощь трех спасателей и одной спецмашины.

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5957853/

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