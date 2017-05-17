17 мая 2017, 19:46Общество В Кузнецке идет подготовка к детскому летнему отдыху На летних каникулах кузнецким мальчишкам и девчонкам скучать не придется. Ребята смогут отдохнуть, а заодно и с толком провести время в пришкольных лагерях либо в районном оздоровительном лагере «Луч». Об организации детского отдыха города говорили на заседании коллегии администрации города Кузнецка Пензенской области.

На организацию работы загородных и пришкольных лагерей из бюджета Кузнецка выделено около полутора миллионов рублей. Эти средства направят на обеспечение летнего отдыха в детском оздоровительном лагере «Луч» и 15 лагерях дневного пребывания при школах. До конца мая необходимо обновить материально-техническую базу, закупить необходимые материалы и инвентарь.



«Для работы детского оздоровительного лагеря «Луч» приобретены спальные принадлежности, полотенца, кровати. Произведена установка пластиковых окон на втором этаже двухэтажного жилого корпуса. Ведутся ремонтные работы и работы по приведению территории в надлежащий вид», - сообщил заместитель главы администрации г. Кузнецка Иван Малкин.

Стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь «Луч» сохранится на уровне 2016 года и будет стоить около 14 тысяч рублей. Из этой суммы родителям нужно будет оплатить 27%, остальное компенсируют из областного и городского бюджетов. Плата за пребывание в пришкольном лагере также не изменится – 100 рублей в день.



«Программа лагерей будет отражать мероприятия, посвященные Году экологии, русскому языку, культуре и истории России, а также направленные на развитие интеллектуальных способностей детей и подростков. В 2017 году впервые в гимназии №9 будет работать языковой лагерь. Партнером является саратовский образовательный центр «Доминанта», - рассказала начальник управления образования г. Кузнецка Лариса Борисова.

В мероприятиях примут участие не только дети, но и их родители. Им совместно с педагогами предстоит обеспечить безопасный отдых детей.

«Во-первых, надо знать «фотографию» лета своего ребенка – где он планирует быть. Во-вторых, нужно провести соответствующие инструктажи по воде, по скутерам, по всем вопросам, связанным с безопасностью. Мы ни одного ребенка не должны потерять», - заявил глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

Кроме того, в бюджете Кузнецка предусмотрено 830 тысяч рублей на трудоустройство несовершеннолетних. Как сообщил заместитель главы администрации города Иван Малкин, в 2017 году изменилась процедура оформления с подростками трудовых отношений. Эти функции переданы от одного из муниципальных учреждений города непосредственно школам.

Общество

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