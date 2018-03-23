В Кузнецке хотят создать единый волонтерский центр

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25 марта 2018, 15:06Общество
В городе Кузнецке Пензенской области планируют создать единый волонтерский центр. К такому решению пришли участника форума «Вектор развития», который прошел в центральной городской библиотеке. О том, чем занимаются добровольческие объединения и какие из них наиболее востребованы обществом, студентам средне-специальных учебных заведений рассказали представители волонтерских организаций города.
Добровольческой деятельностью в Кузнецке занимаются несколько десятков активистов. Представителей самых востребованных объединений пригласили на форум «Вектор развития». О своей деятельности студентам рассказали волонтеры поискового отряда, группы помощи домашним животным и сестричества при социальном отделе кузнецкой епархии.
«На данный момент деятельность заключается в оказании помощи многодетным, малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам и всем, кто обращается. Ежемесячно помощь получают примерно 60 семей», - рассказала представитель сестричества при социальном отделе кузнецкой епархии.
Добровольческие объединения нередко сталкиваются с ситуацией, когда для оказания помощи всем нуждающимся не хватает активистов. Чтобы оперативнее реагировать на проблемы кузнечан, участники форума предложили создать единый волонтерский центр. Рады будут каждому добровольцу.
«На базе каждого учебного заведения есть ребята, которые всегда помогают. При реализации каких-либо проектов никто не отказывает, все принимают участие», - сказала ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации Кузнецка Екатерина Пантелеева.
Представители добровольческих объединений призвали юношей и девушек подумать о вступлении в их ряды. Но прежде каждый потенциальный активист должен осознать, что волонтер - это не род занятий, а призвание души.
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