29 июня 2017, 10:43Происшествия В Кузнецке «Гранта» сбила пешехода В Кузнецком районе Пензенской области водитель легковушки сбил пешехода.

В городе Кузнецке на перекрестке улиц Красноармейской и Белинского водитель «Лада Гранта» сбил пешехода.

О состоянии пострадавшего не сообщается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, к ликвидации последствий аварии привлекались пять человек.

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