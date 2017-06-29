В Кузнецке «Гранта» сбила пешехода

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29 июня 2017, 10:43Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области водитель легковушки сбил пешехода.
В городе Кузнецке на перекрестке улиц Красноармейской и Белинского водитель «Лада Гранта» сбил пешехода.
О состоянии пострадавшего не сообщается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, к ликвидации последствий аварии привлекались пять человек.
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