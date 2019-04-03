В Кузнецке готовятся к высадке 30 тысяч цветов

В городе Кузнецке Пензенской области специалисты готовятся к благоустройству территорий. Они собираются высадить 30 тысяч цветов. Сейчас растения хранятся в специальном помещении и ждут своего часа.

Три месяца зимней спячки позади. Теперь для цветочной рассады пришло время увидеть белый свет. Совсем скоро, когда окончательно растает снег, она будет высажена на клумбах. С января растения набирались сил в парниках предприятия «Зеленый город».

«Мы выращиваем астры, георгины, бархатцы, настурцию, потом рассаживаем их на клумбах города и в вазонах», - рассказала старший мастер муниципального предприятия «Зеленый город» Наталья Гранина.

Кроме перечисленных цветов, флористы выращивают петунию, агератум, целозию, колеус. Наименования для кузнечан привычные, но сюрпризом станет то, в каких пропорциях посадят цветы.

«В 2019-м основной упор делаю на бегонию вечноцветущую. Хотим попробовать немного иначе клумбы организовать», - рассказала флорист Наталья Гранина.

Переселять из ящиков в подготовленную почву специалисты МУПа будут не только цветы. Своей очереди ждут саженцы деревьев. Они, по принципу соседства, тоже под постоянным уходом получают необходимое количество влаги и света.

«В 2019 году мы высадим примерно 350 деревьев, но, как показывает практика, всегда сажаем больше, чем предусмотрено контрактами и планами», - сказал директор муниципального предприятия «Зеленый город» Анатолий Теряевский.

Деревья посадят на центральных улицах, в скверах и холме воинской славы. Работы стартуют в начале июня.