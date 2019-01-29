В Кузнецке готовятся к соревнованиям по автомодельному спорту

Пилотов спортивных радиоуправляемых моделей Пензенской области ждет насыщенный сезон (0+). На лето запланировано сразу несколько крупных стартов. В Кузнецке, на единственной в регионе постоянной действующей трассе, ведется подготовка к соревнованиям. Очередные заезды прошли в минувшие выходные.

Первый месяц 2019 года еще не завершился, а пилоты радиоуправляемых моделей соревнуются уже во второй раз. За победу в турнире, кроме хозяев трассы, борются представители Пензы и Заречного. Гонки проходят на ковровом покрытии. Эти соревнования - один из этапов подготовки к более крупным стартам. Их в календаре значится сразу несколько.

«В 2019-м предстоит выступать во Владимире на первенстве России на ковровой трассе, затем соревнования пройдут в Заречном. Также летом в Кузнецке планируется первенство России по моделям класса «Багги». Регулярные гонки помогут подготовиться к предстоящим стартам», - сказал руководитель центра молодежных инновационных технологий «ИнТехно» Кузнецка Виталий Мартышов.

Турнир проходит в нескольких классах гоночных радиоуправляемых моделей. Один из них - новый для пилотов класс «Евротрак» или гонки грузовиков, которые набирают все большую популярность по всей стране.

Возможности своих моделей испытывают сильнейшие пилоты региона. Параллельно - отладка различных характеристик. Ведь участие в гонках предполагает не только нажатие кнопок. Чтобы болид ехал быстро и уверенно, нужно обладать широкими техническими знаниями.

«Ребята изучают возможности и устройство автомобилей, учатся проектировать, изобретать, работать на высокотехнологичном оборудовании, изготавливают запасные части и делают различные апгрейды своих моделей. Данное мероприятие проводится в Кузнецке регулярно по той причине, что это пока единственном место в регионе, где есть возможность постоянно тренироваться, оттачивать мастерство и проверять свои задумки на реальной трассе», - рассказал руководитель федерации детского технического творчества Кузнецка Сергей Чернов.

В соревнованиях состязались несколько десятков спортсменов. Каждый из них принял участие в нескольких заездах.