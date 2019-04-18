В Кузнецке готовятся к работам по благоустройству центра города

В ближайшие полгода в городе Кузнецке Пензенской области будет реализовано несколько крупных проектов, в том числе - федеральных, в жилищной и сфере благоустройства. Объем предстоящих работ на пресс-конференции объявил первый заместитель мэра Кузнецка Владимир Трошин.

В ближайшие дни в центральной части города начнутся масштабные работы по благоустройству на средства федерального гранта. Облик Кузнецка начнет меняться с главной площади. Но сначала подрядной организации предстоит снять старое асфальтовое покрытие, бордюры и убрать установленные там памятники и арт-объекты.

«Все демонтируется, в том числе - Доска почета. В сквере у Камня любви будет ремонт той части, где установлен памятник Кириллу и Мефодию», - сказал Владимир Трошин.

Следом за строителями на улицы Кузнецка выйдут дорожники. Подрядные организации, которые займутся укладкой нового слоя асфальта на шести участках городских дорог, уже определены. Всего на ремонт улично-дорожной сети в 2019-м направят 50 миллионов рублей. Кроме того, до конца года будут расселено пять аварийных многоквартирных домов.

«Будут объявлены аукционы на приобретение готовых квартир. Могу предварительно сказать, что в домах, которые были введены в эксплуатацию в 2018 году, достаточно квартир для того, чтобы реализовать программу в 2019-м в полном объеме», - рассказал Владимир Трошин.

Общая сумма затрат на переселение составит порядка 58 миллионов рублей. Пятая часть средств будет выделена из городского бюджета.